شاهد نهائيات "فنى مبتكر" بمدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية بمشاركة ابدأ

كتبت ـ أماني سمير

تعد مسابقة "فني مبتكر" الأولى والأكبر من نوعها في مصر للمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

تدعوكم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لمشاهدة الحلقة النهائية من مسابقة "فني مبتكر" ومعرفة مشروعات الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسار (المسار الصناعي، المسار الزراعي وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية)، وأيضا المشروع الفائز بجائزة الجمهور.



الفائزون

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" هي الشريك الاستراتيجي لنهائيات مسابقة "فني مبتكر" والتي تهدف إلى تنمية مهارات طلبة التعليم الفني الإبداعية وريادة الأعمال. من خلال ثلاث مسارات من المشروعات (المسار الصناعي، والزراعي وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية).

وحصلت الفرق الفائزة في كل مسار من المسابقة على عدد من الجوائز المادية والمنح التدريبية بالإضافة الي الفرص المقدمة من رجال الاعمال لدعم وتنفيذ مشروعاتهم في المصانع.

يمكنكم مشاهدة النهائيات على قناة "أون" من خلال الرابط التالي: