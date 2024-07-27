اليوم السابع
Ads
السبت، 27 يوليو 2024 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معلومات تساعد المصنعين عند الحصول على دعم مبادرة ابدأ

السبت، 27 يوليو 2024 02:24 م
معلومات تساعد المصنعين عند الحصول على دعم مبادرة ابدأ مبادرة ابدأ
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :

أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .

ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الاجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها  .

ابدا
ابدا

 







المبادرة الوطنية ابدأ

مبادرة ابدأ

ابدأ صناعة

دعم الصناعة

دعم المنتج المصري

الصناعة المصرية

ابدأ




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة