روسيا تبحث مع الصين قضايا التعاون البحري المشترك.. اعرف التفاصيل

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن نائب وزير الدفاع الكولونيل جنرال ألكسندر فومين، التقى بالأدميرال "هو تشونج مينج"، قائد بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مدينة سان بطرسبرج لمناقشة قضايا التعاون البحري.



وذكرت الوزارة الروسية ، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس"، "في 27 يوليو 2024 في سان بطرسبرج ، عقد نائب وزير الدفاع الروسي العقيد الجنرال ألكسندر فومين اجتماعاً مع قائد بحرية جيش التحرير الشعبي، الأدميرال هو تشونج مينج، الذي وصل إلى الاتحاد الروسي للمشاركة في العرض البحري الرئيسي ، تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون البحري الروسي الصيني".



وبحسب البيان، شكر نائب وزير الدفاع الروسي الصين على "مشاركتها النشطة في احتفالات يوم البحرية" ، التي تقام في سان بطرسبرج وفلاديفوستوك.