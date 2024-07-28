رفع 760 طن مخلفات وأتربة فى حملة مكبرة بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمشاركة عدد 8 وحدات محلية وعدد 66 معدة حيث شملت الحملة اليوم شوارع (المشايه - الجمهوريه قناة السويس - جديله - جيهان - الجلاء - النخله - الترعه - أحمد ماهر - عبدالسلام عارف - شارع بوابة توشكي - الصدر - المستشفى العام - المستشفي الدولي - جديلة - محمد فتحى - الثانوية - مبارك - سندوب - عزبة الحلوانى - الترعة - حى الجامعة - احمد ماهر - العبور - المجزر).

جاء ذلك بحضور كل من محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وفهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وأحمد حمدي رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وصرح نائب المحافظ، بأنه تم رفع 580 طن مخلفات بلدية و130 طن مخلفات صلبة و50 طن أتربة اليوم للحملة المكبرة بنطاق مدينة المنصورة.

وقال نائب المحافظ" إن العمل مستمر علي قدم وساق ولن يكون هناك توقف حتي تستعيد المنصوره رونقها ومظهرها الجمالي، من خلال رفع مستوي النظافة بها وإزالة الإشغالات وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأكد " العدل "، أن عروس النيل عاصمة مصر الطبية تستحق منا جميعا أن نتكاتف من أجل عودتها مره أخري عروسا للنيل ، تلك المدينة التي هي عاصمة محافظة الدقهليه العريقه التي أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها من المجالات.