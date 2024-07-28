رفع 344 طن قمامة ومخلفات ونقلها للمدافن العمومية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج حملات النظافة العامة فى أول يوم عمل لها عقب انطلاقها بدءاً من السبت بكل مراكز ومدن المحافظة فى توقيت واحد.

وأسفرت الجهود عن رفع 344 طنا من كميات القمامة والمخلفات خلال الأعمال التى تم تنفيذها بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، ووسط مشاركة لرؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء والعاملين مدعومين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات وتم نقل كميات القمامة والمخلفات للمدافن العمومية.

وكلف المحافظ، بالاستمرار على نفس المستوى من الأداء فى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى بمختلف أنحاء المحافظة، لخلق أجواء بيئية مناسبة للمواطنين، ولتكون على أتم استعداد لاستقبال ضيوفها وزائريها على أكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال النظافة العامة فى اليوم الأول شملت فى مركز ومدينة أسوان منطقة حى الصداقة الجديدة، وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال طريق أسوان ـ القاهرة الزراعى ووسط المدينة ومنطقة المقلب، وفى مركز ومدينة نصر النوبة منطقة مدخل المدينة الغربى وشارع جمال عبد الناصر وشارع عمدا، وفى مركز ومدينة كوم أمبو شملت مناطق شارع بورسعيد وتفرعاته، ومنطقة الـ 55، والورش والزهور وعمارات لوكس، وحى السبعين، والكوبرى، وشارع مصعب بن عمير، وفى مركز ومدينة إدفو ضمت الأعمال بداية من مسجد البيومى وحتى السلايمة بشمال المدينة، وفى مدينة أبو سمبل السياحية وسط المدينة والقرى وميدان البنوك وميدان السوق، وفى مدينة كلابشة المنطقة الجنوبية، وفى مدينة الرديسية طريق أسوان ـ القاهرة الزراعى، وشارع جمال عبد الناصر الرئيسية، ومدخل الشبكية، والعمارات البحرية، ومنطقة مدارس خور الزق، وفى مدينة البصيلية شوارع المدينة الفرعية والشارع الرئيسى، وفى مدينة السباعية مربع سكنى غرب المدينة وتشمل داير الناحية والشعراء وجسر أبو حمودى، والسبعين.



