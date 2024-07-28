رئيس الوزراء يتابع الجهود الخاصة بتطهير مصرف "المحيط" بمحافظة المنيا

كتبت ـ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود الخاصة بتطهير مصرف "المحيط" بمحافظة المنيا، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات بمواصلة الجهود المبذولة لتطهير المصرف، ومنع أي مخالفات، بما يسهم في حمايته من أي تجاوزات، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، التي يتم العمل بها حالياً، ورفع كفاءة مصرف منشأة الدهب، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضاعها، بما يُسهم في منع أي مسببات تلوث بالمصرف.

وخلال الاجتماع عرض وزير الموارد المائية والري أبرز الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة في هذا الصدد، موضحاً أنها تتضمن نزع الحشائش بالقطاع المائي للمصرف وإزالة المخلفات الصلبة أمام الكتل السكنية بصورة مُكثفة، إلى جانب أخذ عينات من نقاط متنوعة بالمصرف وفحصها أولاً بأول، كما تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باستكمال التجهيزات الخاصة لتنفيذ عملية انشاء سحارة إطسا على مصرف المحيط، المارة أسفل ترعة الإبراهيمية، لاستيعاب التصرفات الزائدة بالمصرف.

وأضاف الوزير، أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك قيام الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي بصفة دورية لسرعة تقنين أوضاع المحطات القائمة وعمل المعالجات اللازمة، فضلا ًعن قيام الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة على منافع المصرف طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الري والصرف رقم 147 لسنة 2021.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني عدداً من جوانب التنسيق القائم بين وزارتي الإسكان والري في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الوزارة تضطلع بدورها في توفيق أوضاع محطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة المصرف لمنع أي مسببات للتلوث منها، وسيتم تكثيف العمل للانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً