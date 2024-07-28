خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 3% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بأكثر من 1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو3%.

وسجلت أسعار النفط 81.13 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.16 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار انخفاضا بلغ نحو 1.5% خلال تعاملات الجمعة .

وأعلن خفر السواحل الفلبيني، وقوع تسريب نفطى في سواحل البلاد، بعد غرق ناقلة نفط نتيجة للظروف المناخية السيئة مرتبطة بإعصار "جايمي".

وقال في بيان نشرته وسائل إعلام فلبينية، إن غرق السفينة MT Terra Nova، أدى إلى وفاة أحد أفراد طاقمها البحري، مؤكدا الاستجابة للتسرب النفطي الجارية في المياه القريبة من "ليماي باتان".

أفاد المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، العميد البحري أرماندو باليلو، أن أفراد حماية البيئة البحرية (MEP) التابعين لخفر السواحل يقومون بشكل نشط بوضع مشتتات النفط وجمع النفط المسرب في المنطقة المحيطة.

وأدى الإعصار جايمي إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين، حيث تسبب الجمعة في اضطرابات كبيرة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.