اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:43 م
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82.34 دولار لخام برنت..تعرف على أسعار البترول اليوم

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:00 م
82.34 دولار لخام برنت..تعرف على أسعار البترول اليوم حقل بترول
كتبت – مروة الغول

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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 23-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم استقرت، بعد أن شهدت انخفاضا خلال الجلستين السابقتين، إذ ظل المستثمرون حذرين وسط توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، متجاهلين الاضطرابات المرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 82.34 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.78 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 84.81 دولار للبرميل.

اسعار
أسعار البترول

 







النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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