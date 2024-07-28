خبراء البنك الدولى : فرض ضرائب صحية ذكية يفيد الصحة العامة ويدعم الاقتصاد

كتب عبد الحليم سالم

تخيل عالماً لا تنقذ فيه الاستثمارات الإستراتيجية في مجال الرعاية الصحية الأرواح فحسب، بل تدفع أيضا عجلة النمو الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود.

جاءت هذه الرؤية على رأس أجندة المنتدى السنوي السابع لتمويل الرعاية الصحية، حيث تجمع المئات من المشاركين والخبراء مؤخراً للتعرف على أساليب تمويل خدمات الرعاية الصحية في فترة ما بعد جائحة كورونا.

و ذكر تقرير حديث صادر عن البنك الدولى أعده 3 من الخبراء انه في الوقت الذي نواجه فيه أبطأ معدلات نمو على مدى خمس سنوات منذ 30 عاماً، في ظل زيادة الضغوط المالية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الديون، من الضروري اتباع سياسات مالية مبتكرة. ويؤكد التباطؤ الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا، على ضرورة وجود استثمارات عامة في مجال الرعاية الصحية والأولويات الاجتماعية الأخرى مثل التعليم لدعم رأس المال البشري.

إدراكا لهذه التحديات، شارك مشروع ضرائب الصحة في إطار البرنامج العالمي للضرائب بالبنك الدولي بندوة خاصة في المنتدى ركزت على الدور الإستراتيجي لضرائب الصحة.

وتعد ضرائب الإنتاج المفروضة على التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر أدوات ذات جوانب متعددة على مستوى السياسات، إلى جانب آثارها المفيدة على الصحة ومعدلات النمو والمالية العامة.



وتساعد ضرائب الصحة العامة، التي تستهدف الحد من استهلاك السلع غير الصحية، على خفض عبء الأمراض غير السارية، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة وخفض نواتج وأداء سوق العمل. وفي الوقت نفسه، تعد ضرائب الصحة على مستلزمات الإنتاج أداة مالية قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة.

وعند تصميم ضرائب الإنتاج على التبغ وتنفيذها بعناية، فإنها يمكن أن تحقق ما يقدر بنحو 0.6% من إجمالي الناتج المحلي من الإيرادات الضريبية، وضرائب الكحول بنحو 0.3%.

وأشار التقرير أنه لضمان نجاح الضرائب على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمنتجات التي تضر بالصحة، من الضروري تحديد ملامحها على نحو جيد للغاية، فهذه الملامح والسمات تجعل ضرائب الصحة فعالة ومستدامة:

1 - الزيادة المنتظمة في سعر الضريبة: ضمان استمرار تأثير الضرائب مع الوقت، وعدم تشجيع استخدام المنتجات الضارة باستمرار.

2 - هياكل الضريبة التي تستهدف الحد من استهلاك المواد الضارة بالصحة: إعداد تصميم أكثر دقة للضريبة، بما في ذلك الهياكل الضريبية التي تأخذ في الحسبان استخدام المنتجات، مثل عدد أعواد التبغ المبيعة أو حجم محتوى السكر أو الكحول في المشروبات.

3 - ربط سعر الضريبة بمعدل التضخم: منع تآكل القيمة الحقيقية لهذه الضرائب، مما يضمن أنها ستظل مصدراً قوياً للإيرادات ورادعا قويا ضد الاستهلاك غير الصحي.

