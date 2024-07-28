حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس 2024 من القناة الرسمية

كتبت: هناء أبو العز

بعد تزايد ردود الفعل الغاضبة من حفل افتتاح باريس 2024، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطة شاشة من حفل افتتاح أوليمبياد باريس 2024 ، والتي أظهرت شاشة فارغة مع تسمية توضيحية تقول "هذا الفيديو غير متاح".

ويبدو أن الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 قد تم حذفه من حساب الأولمبياد مع تزايد ردود الفعل العنيفة من المشاهدين - مع توافد المشجعين للإشادة بعرض لندن 2012، والذي لا يزال منشورًا عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن العرض موجود على قناتهم على يوتيوب - على الرغم من التغطية للألعاب قبل وبعد الحفل.

وتتوفر أيضًا إصدارات كاملة الطول لمراسم لندن 2012، وريو 2016 ، وبكين 2022، وحتى ناغانو 1998، ولم تقدم اللجنة المنظمة للألعاب الأوليمبية أو باريس أي سبب لهذا الإهمال الواضح. وقد تم الاتصال بكلا المنظمتين للتعليق، ويأتي ذلك بعد أن تم وصف الحدث بأنه "الأسوأ على الإطلاق" وأثار ردود فعل عنيفة لأنه تم تنفيذه في ظل ظروف جوية مروعة.

ومن بين اللوحات الفنية المتنوعة، التي سميت على اسم القيم الفرنسية مثل الحرية والأخوة والمساواة، كان آخر عرض على طراز العشاء في مشهد "الاحتفال" - أو الحفلة - هو الذي أثار الجدل الأكبر.