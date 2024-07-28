جهاز تنمية مدينة الشروق يعلن بدء زراعة 3500 شجره مُثمرة بعدة أحياء ومناطق بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء في تدعيم الحدائق والجُزر والميادين والمسطحات الخضراء بصفة عامة بالمدينة بزراعة 3500 شتلة لشجر مثمر بعدة أحياء ومناطق بالمدينة، ضمن المبادرة التي أطلقها الجهاز بالجهود الذاتية لمضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى المدينة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لتحسين الظروف المناخية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم فعلياً زراعة 250 شتلة بالحى التاسع ودار مصر، وجارٍ استهداف وتجهيز عددٍ من الجــــزر وتدعيمها بالأشجار، مضيفاً أن الأشجار المثمرة تضم 1500 شجره ليمون، و 1500 شجرة زيتون ، و500 شجرة تــــوت.



ووجه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، مسئولى قطاع الزراعة والتجميل بمضاعفة أعمال الرعاية للأشجار والمزروعات بالمدينة حفاظاً على الثروة الزراعية نظراً لما تحققه من آثار إيجابية تؤدى إلى تحسين البيئة.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، والمهندس نبيل جريدة، مدير عام الزراعة بجهاز مدينة الشروق.