مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمنظومة مياه الشرب

كتب أحمد حسن

قام المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق وسير العمل بمنظومة مياه الشرب بمدينة الشروق، يرافقه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز.

وخلال الزيارة، اطَّلع المهندس أشرف فتحى، على سير العمل بالمشروعات المختلفة، مستهلاً جولته التفقدية بالمرور على محطة مياه الشرب بهدف الاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة للسكان.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، الحرص الدائم على المتابعة المستمرة لأداء الخدمة بالمحطة ودعمها بأعمال رفع الكفاءة والتطوير فى ظل التوسع العمرانى الحالى الملموس وزيادة نسب الإشغال، مضيفاً أنه لتأمين الخدمة مستقبلاً، جارٍ تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات والمقايسات المطلوبة لرفع كفاءة الطلمبات الحالية وذلك بأخرى ذات تصرف أعلى لزيادة الضغوط ورفع القدرة الاستيعابية.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أشرف فتحى، ضرورة حسن الإدارة والتشغيل لجميع العناصر بمنظومة مياه الشرب لتوفير المياه النقية للمواطنين، مشدداً على استمرار الجهد المبذول بجميع القطاعات تحقيقاً لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.