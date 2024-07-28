تعرف على تفاصيل دعم‫ وزارة الزراعة لصغار المزارعين فى 150 قرية

كشف الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لـ مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عن تفاصيل انجازات برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر والدلتا للعام المالى 2023/2024 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار جهود وزارة الزراعة فى دعم صغار المزارعين بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا سواء في صعيد مصر أو الدلتا .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- يعمل برنامج دعم صغار المزارعين فى 150 قرية فى 6 محافظات " الشرقية - اسيوط - سوهاج -قنا - الاقصر - أسوان ".
2- هناك اكثر من 15.000 مزارع شاركوا فى نشاط توحيد الزراعات ما بين الموسم الصيفى 2023 والموسم الشتوى 2024 .
3- يقوم المشروع بتوفير المكينة الخاصة بحرث الارض وتسوية الارض بالليزر و يدعم المزارعين فى هذا النشاط بتوزيع التقاوى المنتقاة عليهم وكذلك الاسمدة والدعم الفنى.
4- تم انشاء أكثر من 50 محطة طاقة شمسية قدرات ما بين 25 :35 كيلووات تستخدم فى رى 1043.5 فدان تصل تكلفتها الى حوالى 50 مليون جنيه و توزيع 72 بتكلفة قدرها 39 مليون جنيه حصادة قمح ذاتية لحصاد القمح وتربيطة لتقليل الفاقد والمهدر اثناء عملية الحصاد.
5- تم تطوير 61 مسقى فرعة بطول 24379 م تخدم 1483 فدان لتقليل الهدر فى المياه وتقليل الوقت اللازم لوصول الماء لنهايات الحقول.
6- نظم المشروع عدد من الدورات فى تدوير المخلفات وانتاج الكمبوست و توزيع 60 مفرمة على الجمعيات الشريكة لاستخدامها فى فرم مخلفات المحاصيل الزراعية وتحويلها الى اعلاف غير تقليدية ولرفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية تم انشاء وتشغيل 4 وحدات لتجفيف الطماطم.
7- منح المشروع المرأة داخل المجتمعات الريفية قروض عينية دوارة فى مجال تربية البط والماعز وتربية النحل و تدريب وتاهيل اكثر من 10.000 سيدة وفتاة على هذه البرامج ومنحهم قروض عينى دوار فى هذه المجالات.
8- تم دعم الوحدات البيطرية ل 16 وحدات بيطرية و رفع كفاءة هذه الوحدات من خلال صيانة مبانى الوحدات وامدادها بالأجهزة البيطرية والمستلزمات اللازمة و تدريب 64 طبيب بيطرى .