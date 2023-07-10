اختيار 20 قرية بالشرقية لتنفيذ مشروع دعم صغار المزارعين

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اختيار 20 قرية، لتنفيذ المشروع ودعم صغار المزارعين اصحاب الحيازات الزراعية الأقل من الفدان من خلال توفير أدوات إنتاج وتدريب وتأهيل وقروض ومنح.

وجاء ذلك عقب لقائه الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وروسيلا فانيللى - نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى، ونجلاء عاطف مدير وحدة التعاون الدولى والحكومى برنامج الاغذية العالمى، والمهندس على لاشين مدير مكتب الشرقية، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمى بما يعود بالنفع والفائدة على ابناء المحافظة.

ولفت غراب إلى أن هناك 490 ألف فدان من مساحة الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة حيازة أقل من فدان، قائلاً إن اختيار القرى سيتم بناءً على تحديد مستوى الفقر ومدى الحاجه إلى الخدمات الضرورية التى تحتاجها القرية، وذلك بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى حيث تقوم المديرية بتوفير معلومات دقيقه على القرى المستهدفة ليتم تحديد احتياجات كل قرية على حدة.

وخلال اللقاء كشف رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة عن شراكه مع قطاع الطب البيطرى من خلال إجراء كشف دورى على الثروة الحيوانية داخل القرية واكتشاف الأمراض وتقديم التطعيمات والتحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وإنشاء مشروعات خدمية وبيطرية تُساهم فى تحسين دخل الأهالى بالقرى المستهدفة بالإضافة إلى شراكه مع مديرية التربية والتعليم لرفع المستوى الثقافى ودعم الطلاب تعليمياً والتصدى لظاهره التسريب من التعليم وتحمل كافه النفقات مع اجراء تدريب وتثقيف ليتحول الطلاب إلى عناصر منتجة فى قريتهم.

ومن جانبها أوضحت نائبة مدير برنامج الأغذية العالمية أن البرنامج يهدف إلى إحداث تنمية شاملة فى محافظات الجمهورية، ومن ضمنها الشرقية حيث إنه ساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالتكامل مع الوزارات والجهات الشركة حيث يهدف المشروع إلى تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة وتوحيد نوع زراعة لمحصول واحد يكون أكثر فائدة ويهم المواطنين ويمثل محصولا استراتيجيا هاما يتم دعم المزارعين فيه دعما كاملا بداية من تجهيز الأراضى مرورا بمرحلة الزراعة وحتى مراحل الحصاد والتسويق فضلا عن دور البرنامج فى تطوير المؤسسات التعليمية والاجتماعية والبيطرية وإحداث التنمية المنشودة داخل القرى وتحسين مستوى معيشه المواطنين.