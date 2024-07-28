تعرف على أسعار الفاكهة اليوم 28 يوليو فى أسواق الجملة

كتبت ـ أسماء نصار

‫ ننشر أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يوليو من داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وكانت الأسعار كالتالى:

البرتقال الصيفي 10 – 15 جنيهًا

جريب فروت 5 – 9 جنيهات

ليمون بأنواعه 3 – 17 جنيها

عنب بأنواعه 14 – 30 جنيهًا

تفاح بأنواعه 20 – 90 جنيهًا

بلح 35 – 60 جنيهًا

تين برشومي 8 – 18 جنيهًا

جوافة 14 – 20 جنيهًا

رمان 15 – 20 جنيهًا

كانتلوب 7 – 12 جنيها

شمام 7 – 12 جنيهًا

مانجو 12 – 70 جنيهًا

بطيخ 24– 80 جنيهًا

كمثرى خشابي 15 – 25 جنيهًا

كيوي 60 – 120 جنيهًا

أفوكاتو 60 – 150 جنيهًا

جنزبيل 60 – 150 جنيهًا