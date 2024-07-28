تصعيد فريقين من طلاب حاسبات بنها من مسابقة Acpc على مستوى الوطن العربى

القليوبية ـ إبراهيم سالم

حقق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، إنجازًا كبيرًا بتصعيد فريقان من طلاب الكلية من مسابقة Acpc على مستوى الوطن العربي.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب، مؤكدا أن هذا التصعيد يعكس التميز الأكاديمي والمهارات التقنية العالية التي يمتلكها طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، ويعد خطوة هامة في مسيرتهم العلمية والمهنية.

وقال الدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إن الفرق التى تم تصعيدها هم :

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(عبد المنعم منصور / محمد إبراهيم /محمود أيمن)،

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(محمد وارث / محمد وحيد / جون ناجح).

وتعد المسابقة المصرية للبرمجة "ECPC" إحدى أبرز المسابقات في مجال "حل المشكلات عبر البرمجة" في مصر، وهي تصفية إقليمية مؤهلة للبطولة العربية والأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات "ACPC"، والتي بدورها تتيح تأهيل الفائزين للمسابقة الدولية للبرمجة لشباب الجامعات "ICPC".

وتعقد المسابقة هذا العام تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وتُنفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستشهد مشاركة نحو 3 آلاف فريق، يتكون كل منها من 12 ألف طالب وطالبة من 123 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.