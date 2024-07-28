بلينكن: كل الدلائل تبين أن الصاروخ الذى أصاب الجولان أطلقه حزب الله

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أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأحد أن كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه حزب الله، مضيفا أن واشنطن تجري حوارا مع إسرائيل لمنع تصعيد الصراع.

واعتبر، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن "التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة سيكون فرصة لإحلال هدوء دائم على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أكدا ضرورة وقف إطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق، بين لبنان وإسرائيل، وحثا الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.