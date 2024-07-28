بلينكن وأوستن يعقدان مع نظيريهما اليابانيين محادثات "2+2" فى طوكيو

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عقد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، مع نظيريهما اليابانيين، بالعاصمة اليابانية طوكيو، محادثات (2+2)، بحضور نظيريهما في الرباعية؛ وزيري الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار والخارجية الأسترالي بيني وونج.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن المحادثات تأتي ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها وزير الخارجية ووزير الدفاع، بهدف تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وشراكاتها.

في السياق.. عقدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اليوم، اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة طوكيو؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية- في بيان- أن خلال الاجتماع، أبدت الوزيرة يوكو تطلعها إلى تعميق التعاون بشكل أكبر كشركاء عالميين لدعم وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون، بناءً على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للولايات المتحدة في أبريل الماضي، حيث أكد الوزير بلينكن على هذه النقطة.

وناقش الوزيران القضايا المشتركة بين البلدين بما في ذلك الأمن الاقتصادي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المحيطة باليابان، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي، وذلك في أعقاب اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخير الذي حضره الوزيران.

ويزور بلينكن حاليا اليابان؛ لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية اليابانية الأمريكية (SCC) (اليابان والولايات المتحدة "2+2") واجتماع وزراء خارجية اليابان وأستراليا والهند والولايات المتحدة (الرباعية).