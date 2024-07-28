باكستان تنفى أنباء تسليم ألمانيا المتورطين في الهجوم على قنصليتها بفرانكفورت

كتبت: هناء أبو العز

نفت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد، صحة التقرير المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسليم ألمانيا المتورطين في الهجوم على القنصلية الباكستانية في مدينة "فرانكفورت" إلى السلطات في إسلام أباد.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بالوش - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - التقرير المتداول ب"الخبر المزيف".

وكان العشرات من الأشخاص قد هاجموا القنصلية الباكستانية في مدينة "فرانكفورت" الألمانية يوم 20 يوليو الجاري، وأشارت بعض التقارير إلى أن السلطات الألمانية قد سمحت لمواطنين أفغان بتنظيم احتجاج سلمي إلا أنه تحول إلى أعمال عنف وقام المشاركون بإلقاء الحجارة على مبنى القنصلية مما أدى إلى تصاعد التوترات.

وقد اعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه في تورطهما في أعمال العنف والهجوم على القنصلية الذي أدانته باكستان بشدة حيث إنه عرض حياة موظفيها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن احتجاجها الشديد إلى نظيرتها الألمانية وحثتها على اتخاذ تدابير فورية للوفاء بمسئولياتها بموجب اتفاقيات فيينا وضمان أمن البعثات الدبلوماسية الباكستانية وموظفيها في البلاد.

