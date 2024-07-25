باكستان ترحب بإعلان بكين بين الفصائل الفلسطينية وتشيد بدور الصين فى المفاوضات

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رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، بإعلان الوحدة الذى وقعته الفصائل السياسية الفلسطينية فى العاصمة الصينية (بكين) مشيدة بدور الصين في تسهيل مفاوضات هادفة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش - في مؤتمر صحفي - "إن الوحدة بين الشعب الفلسطيني لها أهمية قصوى في ظل جرائم الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي"، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.



وحثت بلوش المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقف العدوان المستمر غير القانوني على قطاع غزة، وأكدت مجددا دعم باكستان لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وحقه في العودة إلى فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وذكرت المتحدثة أن باكستان أرسلت بالفعل مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني وتعمل على إرسال المزيد في الأيام المقبلة.