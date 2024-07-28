انطلاق عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال بمهرجان العلمين

العلمين - محمد حسين

في إطار فاعليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، الذي تنظمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتم تنظيم عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال، بالمشاركة بين وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واتحاد الهجن.

وتنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العلمين، ويشارك في الإحتفالية نحو 50 من الجمال و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن.

ويأتي اهتمام مهرجان العلمين الجديدة برياضة الهجن بعد الإنجازات التي حققتها المشاركة المصرية المتميزة على المستوى العربي والأفريقي والدولي خلال الفترة الماضية.

مهرجان العلمين الجديدة يتم تنظيمه فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل الشمالي.