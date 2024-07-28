انخفاض واردات الولايات المتحدة من الخام لتصل لـ 6.4 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 60 ألف برميل يوميا أى بنسبة 0.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى حوالي 6.4 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بحوالي 31 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

هذا وتجدر الإشارة إلى تراجع واردات النفط الخام الأمريكية خلال شهر يناير 2024 إلى نحو 6.2 مليون برميل يوميا، متأثرة باضطرابات الطقس التي تسببت في إغلاق مصافي التكرير على ساحل الخليج الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض الواردات البحرية في منتصف الشهر بنسبة 32% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات شركة "Kpler " لتتبع الناقلات.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 18 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 275 ألف برميل يوميل على أساس سنوي.



