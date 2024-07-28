انتقدت الحرب فى غزة.. أول أسقف امرأة فى بريطانيا: إسرائيل دولة فصل عنصرى

كتبت رباب فتحى

وصفت الأسقف راشيل ترويك، أسقف جلوشيستر وعضو مجلس اللوردات البريطاني، إسرائيل علنا بأنها دولة فصل عنصري، وقالت إنها تؤيد "بجرأة" أولئك الذين يقارنون معاملة إسرائيل للفلسطينيين بكيفية معاملة السود في جنوب إفريقيا قبل انتهاء نظام الفصل العنصرى.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الأسقف ترويك هى أول عضو كبير في كنيسة إنجلترا يصف إسرائيل علناً بأنها دولة فصل عنصري.

واتهم جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، من جانبه إسرائيل بـ "التمييز غير القانوني" و"المنهجي" ضد الفلسطينيين عندما اتصلت به صحيفة التليجراف، لكن زعيم كنيسة إنجلترا قال إنها ليست دولة فصل عنصري.

وقال جوناثان تيرنر، الرئيس التنفيذي لمحامي المملكة المتحدة من أجل إسرائيل: "عندما نقرأ مقال الأسقف وغيره الكثير هذه الأيام، نشعر وكأننا يهود العصور الوسطى، متهمون بتسميم الآبار وقتل الأطفال المسيحيين لصنع خبز الفطير لعيد الفصح".

كانت مداخلتها في شكل تأمل نُشر على موقع أبرشية جلوشيستر. وفي هذا التأمل انتقدت هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية "القاسية والمدمرة" على غزة.

وقالت عن الحرب: " هذه الحرب ستترك ندبة على وجه الإنسانية بعواقب بعيدة المدى لأجيال عديدة قادمة".

وقالت بعد زيارة إسرائيل والضفة الغربية الشهر الماضي: "في الماضي كنت حذرة من استخدام كلمة الفصل العنصري لوصف الوضع في فلسطين وإسرائيل.ولكن بعد أن رأيت بشكل أكثر وضوحًا كيف أصبحت الحياة الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أتمنى أن أقف إلى جانب أفراد وجماعات أخرى، وليس أقلها المسيحيين، في تسمية الفصل العنصري بجرأة".

وخلال زيارتها، التقت الأسقف ترويك مع عائلة ليان ناصر، وهي امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا محتجزة في إسرائيل دون تهمة منذ اعتقالها في أبريل.

وعملت الأسقف ترويك، أول أسقف امرأة في بريطانيا، في الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا عام 1994 عندما انتهى نظام الفصل العنصري بعد سنوات من المفاوضات.

وقالت الأسقف البالغة من العمر 61 عامًا، وهى الأسقف الأنجليكانية للسجون في إنجلترا وويلز: "بينما يختلف الوضع في فلسطين وإسرائيل كثيرًا مقارنة بسنوات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإن الصدى قوي".

وقالت الأسقف ترويك لصحيفة التليجراف: "أنا متمسكة بما قلته. أريد أن أشير إلى الطريقة التي تتصرف بها الحكومة والجيش الإسرائيليان في الضفة الغربية. لكنني لست ضد إسرائيل ولست مؤيدة لفلسطين. أعتقد أنني أقف من أجل العدالة لجميع الناس".