القاهرة الإخبارية: الخارجية اللبنانية دعت لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس

كتب محمد شرقاوى

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزارة الخارجية اللبنانية دعت اللجنة الثلاثية التابعة لقوات اليونيفيل للتحقيق في حادثة مجدل شمس التي تسببت في تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الوزارة طالبت بإجراء تحقيق دولي لمعرفة أسباب الحادثة، في ظل التهديدات الإسرائيلية بالقيام بعمليات عسكرية على الأراضي اللبنانية خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وأضاف، خلال تصريحاته للقناة، أن هذه الدعوات التي أطلقتها الخارجية اللبنانية تحتوي على العديد من المعاني، أبرزها محاولة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وحث المجتمع الدولي على التدخل لمنع تصعيد الصراع.

وتابع أن الخارجية اللبنانية أكدت ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي سواء بإقامة تحقيق دولي لمعرفة أسباب الحادثة أو بمحاولة دفع السلطات الإسرائيلية لوقف أي عمليات عسكرية على الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تأتي متماشية مع تصريحات العديد من دول العالم، حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بعدم تصعيد وتيرة الصراعات العسكرية في الأراضي اللبنانية، كما دعت مصر أيضًا إلى منع تصعيد المواجهات العسكرية والحد من التوتر في المنطقة.

وأشار إلى أن بعض التصريحات خرجت من مسئولين إسرائيليين بخصوص احتمال تنفيذ ضربات عسكرية على الأراضي اللبنانية في الأيام والساعات القادمة، بعد موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على تنفيذ عمليات عسكرية وشيكة، مؤكدًا أن هذا التصعيد يأتي في ظل حالة من الاستنفار الأمني في العاصمة اللبنانية بيروت وترقب من قبل المواطنين اللبنانيين.