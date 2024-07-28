الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان

أحمد علوى

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفقا لمراسلة قناة روسيا اليوم، فإن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة برج الشمالي، وغارة على بلدة العباسية وأخرى على بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية على بلدات الخيام وكفركلا في الجنوب.

وذكرت المراسلة أن أنباء وردت تفيد بوقوع إصابات في الغارة الإسرائيلية على مبنى في منطقة برج الشمالي.

ومساء السبت، نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان عقب مقتل 10 أشخاص في سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت تقارير عبرية أن القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة لم يتضح بعد لماذا لم تعترضها الدفاعات الجوية الإسرائيلية، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اطلع على تفاصيل الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وأجرى مشاورات أمنية من واشنطن.