الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط يوم الأحد 28 يوليو وسرعة الرياح (50:35 كم / ساعة وارتفاع الامواج (1.5 : 2.5م).

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين على الشواطئ توخى الحذر بسبب ارتفاع الأمواج واتباع تعليمات إدارة الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج وعدم التعمق داخل البحر .

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وحلايب وشلاتين .

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.