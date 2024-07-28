استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على الأولى بالرعاية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الأحد، يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 72 طنا، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد المحافظ، أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن محافظ الدقهلية، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.