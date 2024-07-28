استقبال وعلاج 120 حالة شهريا بوحدة "الغدد الصماء والسكر للأطفال" بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، أن وحدة "الغدد الصماء والسكر للأطفال" تستقبل أكثر من 120 حالة شهرياً وتقدم لهم الرعاية الطبية والعلاج بالمجان، لافتاً ان الوحدة لها نشاط مميز في البحث العلمي حيث تم خلالها إجراء العديد من الأبحاث العلمية و رسائل الماجستير و الدكتوراه لاستكشاف أفضل الأساليب الطبية في تشخيص وعلاج و متابعة أمراض السكر و الغدد الصماء في الأطفال، الي جانب نشر العديد من هذه الأبحاث في الكثير من الدوريات العلمية الدولية المتخصصة في أمراض السكر و الغدد الصماء في الأطفال، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات منها متابعة حالات نقص وزيادة إفراز الغدة الدرقية و الغدة الكظرية و الغدة النخامية، ومتابعة حالات السمنة و النحافة و قصر القامة، ومتابعة العلاج الهرموني للحالات التي تحتاج إلى العلاج بهرمون النمو، كما تقدم الوحدة الخدمات التشخيصية والعلاجية للعديد من الأمراض مثل حالات البلوغ المبكر وتأخر البلوغ و اضطرابات النمو الجنسي، و تشوهات الأعضاء التناسلية في الأطفال.

وقال الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة مزودة بفرق طبية مدربة تدريب جيد على أيدي نخبة من الأطباء المهرة، وتقدم الخدمات العلاجية المجانية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مشيراً أن معدل الحجز للحالات في القسم الداخلي و العناية المركزة و قسم الحالات الحرجة، يتراوح بين 350 إلى 400 حالة مصابة بأمراض السكر و الغدد الصماء سنويا.

ومن جاتبه أوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال إن الوحدة تستقبل ما يقرب من 30 مريض أسبوعيا في العياده الخارجية لأمراض الغدد الصماء والسكر في الأطفال، ويتم فيها متابعة حالات نقص الكالسيوم و لين العظام و أمراض الغدة الجاردرقية والأمراض الوراثية المرتبطة بنمو العظام، مضيفاً ان الوحدة تقدم العديد من خدمات التشخيص والعلاج لأمراض السكري من النوع الأول و الثاني في الأطفال و متابعة العلاج بالانسولين والتغذية العلاجية و تعليم و تثقيف ذوي الاطفال المصاحبين لمرض السكر على حساب الكربوهيدرات و ضبط جرعات الأنسولين تبعا لكمية الكربوهيدرات في الوجبات المختلفة.

بذكر أن الوحدة تم إنشاؤها منذ عام 2006 كعيادة خارجية اسبوعية لأمراض السكر والغدد الصماء للأطفال، ثم تم تطوير الوحدة و إلحاق عنبر داخلي مكون من 8 أسرة لتقديم الرعاية للمرضي في القسم الداخلي، ويتم حجز حالات الطوارئ مثل الحموضة الكيتونية السكرية وحالات هبوط السكر الشديد في وحدات الطوارئ والحالات الحرجة والعناية المركزة في قسم الاطفال، وتضم الوحدة الدكتور حاتم موسي مدرس الغدد الصماء والسكر، واثنين من المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بالتبادل، ويشرف على الوحدة الدكتور أحمد منير استاذ مساعد الغدد الصماء والسكر.