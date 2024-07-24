رئيس جامعة سوهاج: تحرير 141 ألف شخص من قيد الأمية خلال 10 سنوات

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن قضية محو الأمية من أهم القضايا التي تعطل مسيرة التنمية، ومن منطلق تأدية دورها المجتمعي حيث حرصت إدارة الجامعة على تنفيذ حزمة من الإجراءات بشأن هذه القضية.

وأضاف النعمانى أن من أهم الإجراءات إنشاء مركز لمحو الأمية داخل الجامعة و8 وحدات داخل كليات التربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الحقوق، الألسن والآثار، تكليف طلاب الكليات النظرية بضرورة تعليم 4 أفراد أميين بحد أدنى لاستخراج شهادة إتمامه للمرحلة الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات لليوم اسابع أن جامعة سوهاج في الفترة من 2014 وحتى 2024 نجحت في تحرير 141 ألفا و248 فردا من قيد الأمية، من خلال جهود طلابها بالتعاون مع فرع الهيئة وما قدموه من تدريبات وتأهيل الطلاب لفتح الفصول والتشجيع المادي والمعنوى والدعم المستمر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت على تنفيذ خطة إعلامية على مستوى جميع كلياتها من خلال عقد سلسلة من الندوات للطلاب لتعريفهم بألية المشاركة بمحو الأمية والحوافز المقدمة لهم، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية للطلاب القائمين بفتح فصول لتأهيلهم للتعامل مع الكبار وتزويدهم بآليات وطرق التدريس، تدشين مبادرة سوهاج خالية من الأمية، وتوقيع عدة برتوكولات بين مركز تعليم الكبار وعدد من القرى لتحقيق هذا الهدف، مضيفًا ان الجامعة حصلت علي مراكز متقدمة في هذا الشأن منها المركز الأول على الجامعات المصرية بدورة يناير 2022، وحصلت على مراتب متقدمة في جميع الدورات التالية لذلك منها المركز الثالث في الثلاث دورات التالية لعام 2022، والمركز الثاني بعد جامعة الأزهر في دورة يوليو أبريل 2023م.