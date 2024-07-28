اختبارات القدرات 2024.. على حسب محافظتك اعرف أماكن أداء الاختبارات للكليات

كتب محمد صبحى

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الخميس المقبل 25 يوليو الجارى، فى إتاحة باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت .



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات أحقية الطلاب فى التسجيل والتقدم لاداء اختبارات القدرات فى أكثر من كلية مع سداد الرسوم المقررة لكل اختبار، مشيرا إلى أنه التقدم للتسجيل وحجز اختبارات القدرات يتم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وحددت وزارة التعليم العالى اماكن أداء اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

أ‌- (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي :-



يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا





كما يؤدى طلاب محافظات قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر ، أما طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.



أما طلاب محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.

وبالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي





يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم ، بكلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان، أما طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية وطلاب محافظات المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا



وحددت وزارة التعليم العالى مكان أداء اختبارات القدرات لطلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط ، أما محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

كما كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عن خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات 2024، وذلك بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى اعتبارا من يوم 25 يوليو الجارى.

وفيما يخص أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية فهى كالتالى:

يؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان"، فيؤدون الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

فيما يؤدى طلاب محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

أما طلاب محافظات "المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء" فيؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

اختبارات القدرات بالنسبة لكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، ويؤدى بها طلاب محافظات" الجيزة والقاهرة والقليوبية والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.

واختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا، يؤدى بها طلاب محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وفيما يخص اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى الاختبارات كالأتى:-



القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.



الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.



مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.



الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.



قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.



سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.



أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا.





مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.





المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق

دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد بالإضافة إلى مركزى المنزلة والمطرية التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بجامعة الإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالسويس

كفر الشيخ(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بالمنصورة

شمال سيناء " بنين وبنات كلية التربية الرياضية بالعريش.