10 معلومات عن اكتشاف 63 مقبرة أثرية بدمياط تعرف عليها

دمياط - هيثم مراد

تمكنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار في الكشف عن 63 مقبرة وبعض الدفنات البسيطة وذاك بمنطقة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة في محافظة دمياط.

اكتشافات البعثة أيضا جاءت لتحمل بعض مجموعة من العملات البرونزية والرقائق الذهبية وكذلك بعض الأواني الفخارية محلية الصنع والتي تشير إلي وجود حركة تعاملات تجارية في دمياط خلال هذه العصور، وفيما يلي نعرض لكم اهم 10 معلومات عن اكتشاف المجلس الاعلي للآثار في محافظة دمياط

- اكتشاف عملات برونزية وبعض الأواني الفخارية يثبت أن دمياط كانت مركزا للتجارة الخارجية عبر العصور المختلفة

- تعود بعض الاكتشافات إلي الأسرة السادسة والعشرون في العصر الفرعوني المتأخر

- بعض الجبانات الأيام اكتشافها تم تصميمها حسب النماذج المتعارف عليها في مصر القديمة

- بهذا الاكتشاف قد تكون بداية حقبة جديدة لتأريخ فترة زمنية هامة في مدينة دمياط

- تم العثور أيضا على لقي أثرية تؤكد التسلسل الزمنى والتاريخي لجبانة تل الدير في دمياط

- اكتشاف عددا من تماثيل الاوشابتي والتي تعكس مظاهر الحياة فى دمياط بهذا العصر

- العملات البرونزية تعود إلي عصر البطالمة وهى تدل على وجود علاقات تجارية وتبادل تجاري بين دمياط وبين باقي دول العالم في هذا العصر

- اكتشاف مقبرة ضخمة من الطوب اللبن تعطي نتيجة عن الحالة الاقتصادية لسكان دمياط في هذا العصر

- كان أهالى دمياط في هذا العصر ميسورين الحال والدفنات تؤكد حالة الترف، ذلك بسبب الكشف عن دفنات ذات مستوى إجتماعي عالي

- تل الدير أحد الجبانات التي كشفت عن أسرار دمياط في العصور القديمة خاصة يغض اكتشاف التمائم الجنائزية وبعضا من الرقائق الذهبية التي تجسد الرموز الدينية والمعبودات المصرية القديمة.

اكتشاف 63 مقبرة أثرية بدمياط



مجموعة من الاكتشافات



اواني فخارية وعملات معدنية أثرية