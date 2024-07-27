وزير التموين يبدأ جولته فى الإسكندرية بالاطمئنان على جودة الخدمات

كتب مدحت وهبة وجاكلين منير

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة الفريق أحمد خالد سعيد، منذ قليل، مكتب خدمة المواطنين باب شرق بمحافظة الإسكندرية.

وحرص الوزير بمجرد دخوله المكتب بسؤال العاملين عن أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على إنهائها وتطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات، حيث تقدم مكاتب التموين المطورة خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وكافة الخدمات لأصحاب البطاقات.

حديث الوزير مع العاملين داخل مكتب التموين جعلهم يشعرون بسعادة خاصة بعد تأكيد الوزير على تطوير الخدمات بشكل يضمن للمواطن حقوقة، كما أن الارتقاء بمنطومة العمل سينعكس بالإيجاب على الموظف نفسه داخل المكاتب، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطن يعد المحور الأساسى لعمل الوزارة فى الوقت الحالى.



