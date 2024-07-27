وزير التموين: توفير جميع السلع الغدائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة وجاكلين منير

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبكميات كبيرة داعيًا المواطنين شراء كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وقال وزير التموين خلال جولة تفقدية على فرع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، أن كافة السلع المطروحة في فروع المجمعات الاستهلاكية ذات جودة مرتفعة وأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، كما طالب فاروق بتشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية، ومراجعة الأسعار بشكل دوري بكافة المجمعات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك زيارات دورية وتقارير بشكل يومي عن حالة السوق ومدى توافرها وأسعارها.

‎ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التموين على عدم المساس وثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم علي البطاقات التموينية، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.