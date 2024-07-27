وزارة الصحة توجه رسالة هامة للأمهات حول تناول أطفالهن الرضع العصائر

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلي الأمهات تضمنت بأنه لا ينصح باستخدام العصائر حتى العصائر الطازجة في العام الأول من عمر الطفل، ويمكن تقديم عصير الفاكهة غير المخفف والخالي من المحليات بعد العام الأول ولكن كجزء من الوجبة ولا يزيد عن 120 مل في اليوم للأطفال من 1 - 3 سنوات.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الألف يوم الذهبية تقدم خدمات هامة للأم والجنين حتى تكون النشأة صحية وسليمة، وتابعت أن المقصود بالمصطلح هو الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية وباقى عمرة فقط يظل مستهدفا استكمال الـ15% الأخرى من تكوينه ليكون لبنه صالحة فى بناء المجتمع.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الألف يوم الذهبية فى حياة الطفل هى عبارة عن 270 يوما فترة الحمل، مضافا إليها 730 يوما أول عامين فى عمر الطفل، وسميت بالذهبية لأنه يتكون فيها كما سبق 85% من قدرات الطفل التى تؤهله للحياة ليكون نموذجا ناجحا.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى رئيس مبادرة الألف يوم الذهبية: فى الجسم ما يسمى بمراكز الإحساس مهمتها بناء قدرات وخصائص الإنسان، وثبت العلم أن أفضل أداء لها فى فترة الألف يوم الذهبية وتسمى هذه المراكز "منافذ الفرص" التى من خلالها يصلح العنصر البشرى ليستكمل رحله الحياة على أسس واضحة سواء كانت صحية او اجتماعية او نفسية وغيرها.