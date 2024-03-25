تعرف على مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة داخل المنشآت الصحية بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتى يجرى تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، لافتا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.

وفى هذه النقاط نبين المبادرة وتفاصيلها.

1- الألف يوم هى فترة حمل المرأة بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل.

2-سميت المبادرة ذهبية لأن أول الف يوم من عمر الطفل تشهد تكون 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان.

3-مبادرة الألف يوم الذهبية، توفر للدولة الدولة مئات المليارات التى تنفق نتيجة الأمراض التى تصيب الطفل إذا اهملنا هذه الفترة

4- عدم الاهتمام بهذه الفترة تتسبب فى المضاعفات التى تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها الولادة الطبيعية

5- عدم متابعة الأمهات فى هذه الفترة يترتب عنه ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً خاصة

6- عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وانيميا نقص الحديد ولضعف الأداء المدرسى، الأمر الذى يكلف الدولة 20 مليارا سنويا

7- خلال الألف يوم الأولى لو ابتعدت الأم عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بالسكر ما يكلف الدولة 25 مليارا سنويا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد.

8- المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم وسوى نفسيًا فى المستقبل وخاصة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصرى، بعد الأمن القومى المصرى، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التى تطلقها الدولة

9- فى حال الاهتمام بالألف يوم الذهبية، ستكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050

10- المبادرة تعمل فى مرحلتها الاولى فى 15 محافظة من بينها أسيوط فضلا عن إدراج المحافظة ضمن الخطة العاجلة التى كلف بها دولة رئيس الوزراء المجلس القومى للسكان من أجل تحسين الخصائص السكانية

11- تعمل المبادرة على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد المقابلات بالمستشفيات.

12- تحسين الخدمات المقدمة لحديثى الولادة من خلال الحضانات وتلافى الممارسات الخاطئة داخل الحضانة