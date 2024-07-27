نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول تجاوز عقبة الفشل ودورى ثقافة للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "خطوة من الفشل يعقبها نجاح مستمر"، ألقاها يحيى أحمد موضحا خطوة الفشل ومعناها في الحياة، وما مدى تأثير الفشل على الناحية المعنوية، وكيف نتجاوز عقبة الفشل، وقيامة حضارة الأمم عقب خطوة الفشل.

وبجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، بينما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني "حسين تجلى" أداء مروان جمال، حيث نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر، ونفذ القصر ورشة يوسي ماث "الحساب الذهني" أعدتها زينب أحمد.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى ابو الفضل بصحبة رواد المكتبة، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، ورئيس الإدارة المركزية عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

وأعد قصر ثقافة الأقصر العديد من الورش الفنية منها ورشة رسم "رجل الثلج" نفذتها رنا محمد أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، مستخدمة ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وقلم يوكين أسود و أزرق،ورشة فنية "هاند ميد"، مستخدمة خرز أشكال مختلفة وخيط صنارة استك ولولي أبيض وأسود، وورشة اكتشاف مواهب من رواد القصر نفذتها حسانية حجاج مسئولة الثقافة العامة بالقصر، وكذلك أعد عرض مسرح عرائس قصة "الغزالة البيضة" أداء هاله أمين، وورشة عمل "علم مصر من الخرز" نفذتها مشيرة محمد مستخدمة خيط وخرز ضرس، وورشة "ارسم ولون" اعدتها منار السيد بإستخدام ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين، وورشة "استنساخ" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون أبيض وألوان مائية وفرش للتلوين.



دورى ثقافى لأطفال الأقصر بقصور الثقافة



نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول تجاوز عقبة الفشل