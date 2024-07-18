جهاز تنمية المشروعات ينقل الخبرات اليابانية لتطوير مشروعات صناعية بالمنيا والإسكندرية

كتب إسلام سعيد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على دعم خطة الدولة وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المشروعات الصناعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وتطويرها لتتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية الكبرى بهدف تبادل الخبرات في مجالات دعم وتنمية قطاع المشروعات مما يساهم في تعزيز قدرة تلك المشروعات على زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.

جاء ذلك بمناسبة قيام الجهاز بتنظيم ورش عمل بعنوان " التحسين المستمر للإنتاجية والجودة " وذلك لعدد من المشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك بمجمع مرغم الصناعي بالإسكندرية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ضمن أنشطة مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال ".

وأشار رحمي إلى أن ورش العمل هدفها الأساسي قياس وتحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من القطاعين المستهدفين ووضع خطة عمل لهذه المشروعات لتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية، مضيفا أن عدد من الخبراء اليابانيين سيقومون بزيارة عدد من المشروعات في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم استشارات فنية وحلول عملية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة وذلك استكمالا للمرحلة التشخيصية التي تمت سابقا لتحديد احتياجات هذه المشروعات.

وأوضح رحمي أن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف شركاء التنمية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية للعمل على تطوير هذه المشروعات وتقديم مختلف التيسيرات لأصحابها مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.