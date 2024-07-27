مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة سائق أخر وتم نقلهما لمستشفى قنا العام الأقرب لمكان الواقعة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود متوفى ومصاب، تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة ربع نقل" قيادة المدعو عبد الحق ش ح ع39 سنة سائق ومقيم قنا بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنحراف السيارة وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة مستقل السيارة المدعو حسني ي ع م 40 سنة سائق ومقيم قنا " جرح بفروة الرأس وإشتباه كسر بالضلوع " وتم نقلهما لمستشفي قنا العام .

وبسؤال المصاب المذكور أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.