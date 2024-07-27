محافظ البحيرة تعتمد مخططات المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع الإستثمار في المجالات الصناعية والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة وتطوير المنتج المحلي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة.

فيما أكدت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أنه قد تم اعتماد حدود المناطق الصناعية وكذلك شبكة الطرق وتحديد الارتفاعات المسموح بها طبقا لعرض الشوارع وكذلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بجهاز شئون البيئة وجهات المرافق المختلفة (طرق - كهرباء - مياه - صرف صحي - الأمن الصناعي).