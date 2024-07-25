تعرف على المناطق الصناعية الجديدة بالبحيرة على مساحة 800 فدان

البحيرة- ناصر جودة

تعتبر المناطق الصناعية التى أقيمت مؤخرا بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، من أهم المناطق التى تستهدف تحقيق التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وشهدت محافظة البحيرة خلال الآونة الأخيرة،عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية بالمناطق الصناعية الجديدة بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى، والتى اقيمت على مساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية.

ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعيةالمختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وتضم المنطقة الصناعية بوادى النطرون 91 مشروع قائم و47 مشروعا بدأ الإنتاج و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى و100 مشروع تحت الإنشاء بالإضافة إلى 121 مشروعا جار السير فى إجراءات التراخيص والموافقات الإدارية.

فيما تضم المنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى ، التى أقيمت على مساحة 346 فدانا بمنطقة الطرانة ، أكثر من 90 مشروعا منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية

يذكر أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية بلغ 6768 مشروعًا جديدا تغطى كافة المجالات الخدمية والتنموية بتكلفة أكثر من 87.6مليار جنيه.



كما تضم الخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظة البحيرة 2765مشروع خدمى وتنموى بتكلفة 7مليار و 236مليون جنيه.