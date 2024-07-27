محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع": حل أزمة الصرف الصحى بالزينية خلال 3 أشهر

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، على أن الصرف الصحى في مدينة الزينية تم وضع جدول زمنى له خلال 3 شهور حتى 30 سبتمبر، ليكون قد تم إنهاء غالبيته لخدمة أهالى المدامود والزينية بحرى وقبلى لتوفير كل متطلباتهم، وذلك عقب زيارته للمدينة ولقاء الأهالى وبحث مطالبهم والتي كانت في مقدمتها أزمة الصرف الصحى الذي لم يكتمل منذ سنوات.

وأضاف محافظ الأقصر، في لقاؤه لـ"اليوم السابع"، على إنه قبل زيارته لمدينة الزينية، تابع مدخل منطقة منشأة العماري وبحث إمكانية تغطية ترعة المنشاة بطول 900 متر، وكذلك الطريق الواصل بين كمين العماري وكمين يسي باشا بطول 1700 متر، وإمكانية ردم الترعة الموازية للطريق، ووجه بضرورة إصلاح وصلة الطريق بين محور الدكتور سمير فرج والحزام الأخضر بطول 250 متر، وإصلاح وصلة الطريق أسفل المحور بين الحد الإداري لمدينتي الأقصر والزينية.

وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة، إنه عقد لقاء في إحدي القاعات بمدينة الزينية واستعرض الأهالي كافة المشكلات، ومنها عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وضعف المياه، وعدم دخول الغاز الطبيعي للمركز، وعدم وجود نقطة أمنية للشرطة، وعدم وجود وحدة صحية بقرية الصعايدة، وعدم الربط على منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجهت مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالزينية في أقرب وقت لخدمة الأهالى في تلك المدينة التي طالما حرمت من الصرف الصحى، وفور الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي، سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمركز الزينية، وعقب ذلك ستبدأ خطة رصف الطرق في المدينة بالكامل.