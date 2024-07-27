محافظة الدقهلية: كسر كورنيش المنصورة بسبب سيارة مسرعة يقودها شاب.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أوضحت محافظة الدقهلية، فى بيانا لها عن بعض الصور التى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، بانهيار بعض أجزاء من سور كورنيش المنصورة الحديد، والذي تم افتتاحه منذ شهر، ووجود كسر به، حيث أكدت المحافظة فى بيانا له بأنه وقع صباح أمس الجمعة في تمام الساعة 7:20 دقيقة صباحاً حادث تصادم سياره ملاكي بسور كورنيش المشايه السفلية، أمام شارع المختلط مما أدي إلي تهشم وتكسير جزء من سور الكورنيش.

وكان يقود السيارة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بسرعة كبيرة مما أدي إلي اختلال توزانه، واصطدامه بسور الكورنيش، ولا يحمل الشاب رخصة قيادة والسيارة تحمل رخصة باسم والده.

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي الفور رئيس حي شرق المنصوره بالتحفظ علي السيارة وسائقها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بتحرير محضر بقسم الشرطة وعرضه علي النيابه العامه لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

كما أمر محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة هندسية وسرعة حصر التلفيات التي حدثت بسور الكورنيش وإعداد مقايسة بتكلفة إعادة الشئ لأصله علي نفقة الشاب المتسبب في الحادث خلال أيام .

ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها وتم الانتهاء من إعداد المقايسة التقديرية لإعادة الشئ لأصله وجاري التنسيق للبدء في الأعمال.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أية شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية 0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي .



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