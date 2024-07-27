قسم جراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يناقش "الجديد في علاج الحول"

سوهاج محمود مقبول

نظم قسم جراحة العيون بمستشفي سوهاج الجامعي يوماً علمياً تحت عنوان "الجديد في علاج الحول"، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد اللطيف أستاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الأسبق، الدكتور احمد مصطفى استاذ العيون، الدكتور عمرو منير منسق اليوم العلمي، و الدكتوره شيماء عبد المتين الاستاذ المساعد بالقسم، والدكتور أدهم صلاح مدرس العيون، وعدد من الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة و المستشفى التعليمي بالإضافة إلى أطباء الدراسات العليا بالقسم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن قسم جراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يتردد عليه الآلاف من المرضي سنوياً ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، مضيفاً انه علي هامش اليوم العلمي تم تنفيذ ورشة عمل، وإجراء 18 عملية حول في وقت قياسي بالمجان، موضحاً انه تم عرض العمليات بث مباشر بتقنية الفيديو كونفرانس في القاعة التعليمية داخل القسم، و ذلك لتدريب شباب الأطباء بأحدث الطرق الجراحية في إصلاح الحول بكافة أنواعه.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أهمية التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر لشباب الأطباء، وذلك من اجل إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات المختلفة ومواكبتهم لكل ما هو جديد في كافة المجالات الطبية للمساهمه في تحسين الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى داخل مستشفياتها الجامعيه وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم جراحه العيون ان العمليات التي تم اجراؤها اشتملت علي حالات متنوعة و مستعصيه من الحول، و ضمت طيف واسع من المرضى من كافة أرجاء محافظة سوهاج و من مختلف الأعمار وأجراها مجموعة من جراحي قسم العيون.