فنان الراب "كادوريم" يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة فى تونس

وكالات

أعلن فنان الراب التونسى كريم الغربى المعروف باسم ''كادوريم'' الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر القادم.

وقال "كادوريم" في فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إن الوضع في تونس دقيق وحساس ويقتضي توحيد الصفوف مهما كانت الاختلافات.

وأكد كريم الغربي أن قرار الترشح لم يكن سهلا لكنه اختار خوض التجربة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون في مستوى الآمال والتطلعات.

وصرح بأنه يملك العديد من المشاريع لتونس في المجال الاقتصادي والثقافي وخاصة الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا لها.