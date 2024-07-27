أميرة موناكو تحضر افتتاح أولمبياد باريس بعد مرور 24 عاما على مشاركتها كلاعبة

كتب إيهاب محمد

شاركت الأميرة شارلين، أميرة موناكو، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التى رافقها زوجها الأمير ألبرت أمير موناكو، 66 عاما، أثناء حضورها الحدث الذي أقيم في ملعب تروكاديرو بالمدينة الفرنسية، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

تظهر بعض الصور من الحدث أميرة موناكو وهي تبدو في حالة تأمل أثناء مشاهدتها للفعاليات من المدرجات، في حين تُظهر صورة أخرى، شارلين، وهي تتحدث مع زوجها، مع تعبير جاد على وجهها.



ماكرون وزوجته وأمير موناكو وزوجته



امير وأميرة موناكو



أميرة موناكو تنظر للاعبين



الأميرة وجها لوجه مع أمير موناكو

بدت شارلين، وهي أم لطفلين، أنيقة في جمبسوت بلون الباستيل الداكن، ونسقته مع حقيبة يد فضية، وحذاء بكعب عالٍ، كما صففت شعرها الأشقر القصير في تسريحة أنيقة.



الأميرة شارلين

يأتي ظهور شارلين في حفل الافتتاح بمناسبة مرور 24 عامًا على مشاركتها في الألعاب الأولمبية، كلاعبة رياضية، حيث بدأت الأميرة مسيرتها في السباحة عام 1996، ومثلت جنوب أفريقيا في أولمبياد سيدني 2000، واحتل فريقها - آنذاك - المركز الخامس في سباق التتابع 4 × 100 متر متنوعة.

تقاعدت الأميرة من السباحة الاحترافية في عام 2007، فيما التقت شارلين، بالأمير ألبرت، في مسابقة السباحة "ماري نوستروم"، في مونت كارلو عام 2000، وتزوجا بعد 11 عامًا.



الأميرة اثناء ممارستها السباحة

ويأتي ظهورهما بعد أسابيع من مشاركة الزوجين صورة جميلة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لزواجهما، حيث تزوجت شارلين وألبرت، في الأول من يوليو 2011، في حفل ديني بقصر الأمير، بحضور ضيوف ملكيين آخرين مثل دوق ودوقة إدنبرة وناعومي كامبل.

وفي الصورة التي تمت مشاركتها حديثًا، ينظر الزوجان إلى شرفة القصر مع طفليهما واقفين أمامهما، واختارت شارلين سترة رمادية ناعمة بفتحة على شكل V في الخلف، وارتدى الأمير ألبرت بدلة بحرية مع قميص أبيض هش في الصورة، وجاء في التعليق - حينها - "ذكرى زواج سعيدة لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني والأميرة تشارلين".