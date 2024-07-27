عمرو الفقى: نسعى لزيادة فعاليات مهرجان العلمين بأفكار جديدة.. صور

كتب محمد شرقاوى

قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن فكرة مهرجان العلمين أتت قبل تنفيذ المهرجان بـ25 يوما، معقبا: "كنا بنعمل خطة للترويج للمدن الجديدة، وكانت فرصة لعمل المهرجان فى العلمين، والعلمين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية ولازم نغطى هذا التطور، والمدينة بها العديد من الفعاليات التى تعتبر مصدر جذب للسياحة الخارجية والداخلية".

وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج زوايا تقديم أمل الحناوى المذاع على راديو النيل، أن فكرة شعار "العالم العلمين" جاءت، من أنه ليس للمصريين فقط ولكن للأخوة العرب وهناك استهداف لدول أوروبية أخرى، ومن هنا أتى الشعار، مضيفا أن فكرة المهرجان كان الغرض الأساسى منها الترويج للمدن الجديدة وجذب السائحين، معقبا: "النسخة الثانية بها العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والشاطئية.. و مهرجان العلمين يتميز عن باقى المهرجانات العالمية بالتنوع".

وأوضح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة: "لاحظنا زيادة عدد السائحين فى الدورة الثانية من المهرجان عن دورته الأولى بالإضافة إلى تنوعهم بشكل كبير من مختلف الدول"، مضيفا: "مصر بلد الفنون والثقافة.. والنجاح فى مصر هو الأشمل والأعم"، مؤكدا أننا نسعى فى السنوات القادمة لزيادة فعاليات مهرجان العلمين بأفكار جديدة.

وتابع عمرو الفقى، أن الشركة المتحدة خصصت نسبة 60% من أرباح مهرجان "العالم علمين" لدعم أهالينا فى غزة، ودعم الفنانين فى المهرجان لوصول الصوت الفلسطينى للعالم، ولابد من المصريين والأشقاء العرب تدعم القضية الفلسطينية.