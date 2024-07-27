ضبط 3 متهمين اختطفوا حقيبة من محصل بالعسيرات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من إلقاء القبض على 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز العسيراتـ وذلك لقيامهم بإختطاف حقيبة يد من محصل بها مبالغ مالية أسناء سيره بالشارع، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أعتروفوا بإرتكاب الواقعة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتقدم محصل ببلاغ يفيد قيام مجهولين بإختطاف حقيبه بها أموال ناتج التحصيل، وتم التوصل لمرتكبى الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بتقدم المدعو جرجس ص ل م 35 سنة محصل بالمنشاة ومقيم بمركز العسيرات بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة " توك توك " بخطف حقيبة يد منه بها مبلغ مالي قيمة التحصيل أثناء سيره بمدينة المنشاة دائرة المركز.

وبتتبع خط سير المذكورين تم ضبطهم وتبين انهم علي ر ع م 20 سنة سائق توك توك ومقيم بناحية البواريك، وإسلام ر ص ا21 سنة قهوجي، وأحمد ش ا ع 16 سنة قهوجي ومقيم دائرة المركز وذلك بالتوك توك قيادة الأول وبحوزتهم المبلغ المالي المبلغ بسرقته.

وبعرض المتهمين تعرف عليهم المبلغ، وإتهمهم بالسرقة، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.