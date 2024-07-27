شواطئ رأس البر كاملة العدد والمصيفون على البحر منذ الصباح.. بث مباشر

دمياط معتز الشربيني

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "شواطئ رأس البر كاملة العدد والمصيفين فى البحر من الصبح.. مباشر"، حيث شهدت جميع شواطئ رأس البر استقرارا ملحوظا منذ صباح اليوم السبت، وفتحت أبوابها أمام رواد المصيف منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

واستقبلت الشواطئ أعداد كبيرة من روادها بعد أن عاد الاستقرار إلى البحر وانحسرت المياه وانكسرت حدة الرياح وعادت الأمواج إلى طبيعتها، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية برأس البر، حيث تم توافر130 منقذا ومعدات إنقاذ تتحرك على طول الشريط الساحلى لسواحل محافظة دمياط وتم توفير 5 تمركزات إسعاف و5 مراكز تجميع الأطفال التائهين.

وكانت شواطئ رأس البر قد تعرضت أمس لموجة من التقلبات البحرية حيث خرجت المياه عن الشاطئ وارتفعت الأمواج وتزايدت شدة الرياح.