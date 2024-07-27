تسليم 115 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر.. وإنقاذ 77 حالة من الغرق

دمياط - معتز الشربينى

شهدت شواطئ رأس البر تزايد إقبال المصطافين والرواد الجمعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة رغم ارتفاع الأمواج.

ويتواصل العمل برئاسة وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وإشراف نواب المدينة، ويتم تكثيف الخدمات الشاطئية، من خيام تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ والنظافة، إذ تم تسليم 115 طفلا تائها إلى ذويهم، وإنقاذ 77 حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ؛ يأتي ذلك في إطار خطة رفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر.