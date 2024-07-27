وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكى، الجمعة، أنه ناقش وضع قوات البلاد على الجبهة خلال اجتماع مع وزير الدفاع رستم عميروف.

وأشار الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته في رسالة مصورة إلى أنه "مع الوزير والقيادة العسكرية، ندرس الوضع بالتفصيل في الاتجاهات الصعبة، أولا وقبل كل شيء، محور بوكروفسك".

وأضاف زيلينسكي أنه تلقى عدة تقارير من القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بسبب الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، وشدد رئيس نظام كييف على أنه طالب الجنرال بتعزيز موقف جيش البلاد.

واعترفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إلى جانب زيلينسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه العديد من مشاكل على محور بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومع ذلك، نادرا ما يتحدث زيلينسكي عن الوضع الصعب الذي يواجهه جنود البلاد في جزء أو آخر من الجبهة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بأن عدد الضحايا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يتغير بشكل يومي وليس نحو الأفضل.

كما أعلن المستشار السابق للبنتاغون الكولونيل دوغلاس ماكغريغور أن القوات الأوكرانية تخسر ألفي جندي يوميا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من الهزائم على خط التماس وعلى الجبهة الداخلية، حيث يتم تدمير تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية بشكل مستمر.

وفي 5 يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية، إن الخسائر الصحية التي لا يمكن تعويضها للجيش الأوكراني وهي شهريا تصل إلى حوالي 50 ألف شخص.

وفي رأيه، التعبئة في أوكرانيا لا تحل مشكلة النقص في القوى العاملة، لأن كل ذلك يذهب لتجديد الخسائر، والولايات المتحدة تصر على خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.